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18:35, 27 июля 2019 431
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На одной из улиц Песочни на месяц ограничат движение

На одной из улиц Песочни на месяц ограничат движение

На улице Новоселов на месяц ограничат движение. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Из-за капремонта теплотрассы с 10:00 28 июля до 24:00 28 августа проезд закроют по одной полосе движения в сторону улицы Зубковой на участке дороги от дома №25 до дома №29.

Там установят предписывающие и предупреждающие знаки.


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Роба вместо пачки денег. Откровения рязанских закладчиков

Роба вместо пачки денег. Откровения рязанских закладчиков

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