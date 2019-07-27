На одной из улиц Песочни на месяц ограничат движение

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На улице Новоселов на месяц ограничат движение. Об этом сообщил
Из-за капремонта теплотрассы с 10:00 28 июля до 24:00 28 августа проезд закроют по одной полосе движения в сторону улицы Зубковой на участке дороги от дома №25 до дома №29.
Там установят предписывающие и предупреждающие знаки.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.