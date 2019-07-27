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На двух пляжах в Рязанской области небезопасно купаться из-за качества воды. К таким выводом пришел региональный роспотребнадзор, после проведенной
Несоответствие требованиям СанПиН по микробиологическим показателям воды выявили в реке Пет в селе Потапьево Пителинского района и озере Сынтул Касимовского района.
«Купание в данных водоемах не гарантирует безопасности для здоровья. В адрес глав администраций муниципальных образований направлена информация о необходимости принятия мер», — сказано в заявлении.
Всего во время проверки отобрали и исследовали 134 пробы воды и 52 пробы почвы с организованных мест купания.
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