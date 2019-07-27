Крупные пробки. В центре Рязани парализовало движение

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани образовались крупные пробки. Движение затруднено в обе стороны по Московскому шоссе и Первомайскому проспекту.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы образовались на Московском шоссе от ТРЦ «Премьер» до улицы Вокзальной, на Первомайском проспекте от площади Ленина до улицы Вокзальной, а также на улицах Каширина, Дзержинского, Вокзальной, проезде Завражнова.
На некоторых участках скорость движения не превышает 2-5 километров в час.
По информации «Яндекс. Пробки», на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной произошло ДТП.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРоба вместо пачки денег. RZN.info пообщался с рязанскими закладчиками
|
cледующая новость →В Рязани поезд насмерть сбил мужчину
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.