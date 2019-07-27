Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:24, 27 июля 2019 1 820
 0    0

Крупные пробки. В центре Рязани парализовало движение

Крупные пробки. В центре Рязани парализовало движение

В Рязани образовались крупные пробки. Движение затруднено в обе стороны по Московскому шоссе и Первомайскому проспекту.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы образовались на Московском шоссе от ТРЦ «Премьер» до улицы Вокзальной, на Первомайском проспекте от площади Ленина до улицы Вокзальной, а также на улицах Каширина, Дзержинского, Вокзальной, проезде Завражнова.

На некоторых участках скорость движения не превышает 2-5 километров в час.

По информации «Яндекс. Пробки», на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной произошло ДТП.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Отвечает прокуратура. Могут ли врачи запретить посещать родственника в реанимации?

Отвечает прокуратура. Могут ли врачи запретить посещать родственника в реанимации?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:28, 14 июля 2019 21 447
Рязанская фигуристка Александра Трусова представит Европу на международном турнире 2
17:44, 13 июля 2019 19 742
Румынская теннисистка Симона Халеп разгромила Серену Уильямс в финале Уимблдона
17:30, 16 июля 2019 13 115
Команда «Автоимпорта» представит Рязань на всероссийском этапе спартакиады трудящихся
22:09, 25 июля 2019 11 691
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
9:59, 17 июля 2019 11 443
В массовой аварии с фурами под Скопином погиб мужчина. Подробности 2
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум