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11:09, 26 июля 2019 658
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Жители 18-ти рязанских улиц на неделю останутся без горячей воды. Адреса

Жители 18-ти рязанских улиц на неделю останутся без горячей воды. Адреса

Жители 18-ти рязанских улиц на неделю останутся без горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за профилактических работ с 27 июля по 4 августа горячей воды не будет по следующим адресам:

  • улица 1-я Линия, дом 2;
  • улица 4-я Линия, дома 1, 3;
  • площадь 50-летия Октября, дом 2;
  • улица Баженова, дома 27, 29, 33, 35;
  • улица Братиславская, дома ½, 2 корпус 1, 27, 27-а, 8, 8 корпус 1;
  • улица Гагарина, дома 156, 156 корпус 1, 156 корпус 2, 158, 29, 33, 40, 41 корпус 1, 41 корпус 2, 42, 44, 48, 50, 53, 60/64, 63/29, 65, 70/10;
  • улица Гоголя, дома 12/9, 17, 3, 4, 9/8;
  • улица Дзержинского, дом 78;
  • улица Полетаева, дома 1/14, 10/10, 11 корпус 1, 13, 13 корпус 1, 15, 30, 30 корпус 1, 32, 5;
  • улица Пушкина, дома 13, 13 корпус 1, 1-б;
  • улица Семашко, дома 38/40, 3 корпус 10, 48-а, 50, 56;
  • Славянский проспект, дом 6;
  • улица Спортивная, дом 19;
  • улица Старая дубрава, дома 1, 8;
  • улица Стройкова, дома 49, 51;
  • улица Татарская, дома 51/15, 68, 91;
  • улица Толстого, дом 10;
  • улица Чернышевского, дома 10, 16, 5, 6-а, 7, 7-а.

С утвержденным графиком плановых отключений можно ознакомиться здесь.


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