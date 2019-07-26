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Впервые на фестивале «Подбелка-2019» появится детская сцена. Изначально создавать ее организаторы не планировали, однако во время конкурсного отбора от детских коллективов поступило много заявок. Тогда решили сделать сцену для детей.
По итогам отбора на детской сцене выступят:
Сцена расположится около Почтамта на Лыбедском бульваре.
Ранее
Напомним, фестиваль «Подбелка-2019» пройдет в пятницу, 2 августа. Начало в 17:00. Фестиваль традиционно откроет череду праздников в честь Дня Рязани. Организаторы фестиваля — рязанский городской сайт RZN.info и администрация Рязани. На данный момент обнародованы имена двух хедлайнеров фестиваля, ими стали
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