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18:33, 26 июля 2019 69
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Впервые на фестивале «Подбелка-2019» появится детская сцена

Впервые на фестивале «Подбелка-2019» появится детская сцена

Впервые на фестивале «Подбелка-2019» появится детская сцена. Изначально создавать ее организаторы не планировали, однако во время конкурсного отбора от детских коллективов поступило много заявок. Тогда решили сделать сцену для детей.

По итогам отбора на детской сцене выступят:

  • Дуэт Grecha
  • Ангелина Дмитриева
  • «Краски Детства»
  • Мирослава Ченина
  • Мирослава Скрипкина
  • Трио Tag
  • Алиса Жарова
  • Лиза Еленко
  • Полина Лютикова
  • Дуэт Кира Кадынина и Ирина Голубцова

Сцена расположится около Почтамта на Лыбедском бульваре.

Ранее стали известны исполнители и группы участники «Подбелки-2019».

Напомним, фестиваль «Подбелка-2019» пройдет в пятницу, 2 августа. Начало в 17:00. Фестиваль традиционно откроет череду праздников в честь Дня Рязани. Организаторы фестиваля — рязанский городской сайт RZN.info и администрация Рязани. На данный момент обнародованы имена двух хедлайнеров фестиваля, ими стали группа «Умка и Новый состав» и победитель «Подбелки-2018» — арт-группа John Lemon. Каждый рязанец или гость города может продемонстрировать свои таланты публике — на фестивале традиционно открыта сцена «Свободный микрофон».


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