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16:25, 26 июля 2019 118
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Во Владимире осудили тренера-педофила

Во Владимире осудили тренера-педофила

Фото: Pixabay.com

Во Владимирской области осудили тренера-педофила. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

По версии следователей, 39-летний мужчина знакомился с несовершеннолетними девочками в соцсетях и склонял их к интимной близости. Он высылал детям фотографии эротического содержания, чего требовал и от них. Жертвами педофила стали 13 девочек.

Суд признал мужчину виновным по трем статьям и приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.


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