Во Владимире осудили тренера-педофила

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Фото: Pixabay.com
Во Владимирской области осудили тренера-педофила. Об этом сообщили в
По версии следователей, 39-летний мужчина знакомился с несовершеннолетними девочками в соцсетях и склонял их к интимной близости. Он высылал детям фотографии эротического содержания, чего требовал и от них. Жертвами педофила стали 13 девочек.
Суд признал мужчину виновным по трем статьям и приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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