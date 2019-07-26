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Фото: Pixabay.com
Владимирцам предложили поучаствовать в велопробеге до Суздаля, приуроченном к открытию всероссийского фестиваля «Велолето — 2019». Об этом пишет
Старт пробега запланирован на субботу, 27 июля, в 9:15 с Соборной площади Владимира. Конец маршрута намечен на Торговой площади в Суздале.
Для участия в акции нужно зарегистрироваться на месте старта. Отметим, что для всех велосипедистов обязательно наличие шлема. Дети до 14 лет могут поучаствовать в пробеге только в сопровождении родителей.
Сразу после финиша в Суздале начнется IV Всероссийский Фестиваль велоспорта для всей семьи «Велолето-2019». Подробнее о нем можно узнать
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