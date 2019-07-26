В Туле задержали одного из сирийских боевиков

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Фото: Ru.wikipedia.org
Сотрудники тульского УФСБ задержали сторонника воюющих в Сирии боевиков. Об этом сообщил
По сообщению СМИ, задержанный является уроженцем одной из стран Средней Азии. Он собирался отправиться в САР, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований.
Оперативники возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконного вооруженного формирования» УК РФ.
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