В Тамбовской области столкнулись «Калина» и «Лансер», погиб грудной ребенок

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На 205-м километре автодороги «Тамбов-Воронеж», недалеко от села Красносвободное столкнулись две легковушки, погибли двое. Об этом, со ссылкой на региональную пресс-службу ГИБДД, пишет
По предварительной информации, 32-летний молодой человек, управляя Mitsubishi Lancer выехал на «встречку» и столкнулся с Lada Kalina, за рулем которой была 51-летняя женщина. Кроме того, в салоне легковушки находилась ее 29-летняя дочь и пятимесячный внук.
В результате ДТП погибла женщина-водитель «Калины» и грудной ребёнок. Мать ребёнка и водитель иномарки с различными травмами доставлены в больницу.
Фото портала «LifeTambov»
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