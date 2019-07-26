В субботу в Рязанской области потеплеет до +29 градусов. Прогноз погоды

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В субботу, 27 июля, в Рязанской области потеплеет до +29 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, в отдельных районах гроза. Ночью и утром местами туман.
Ветер северный, 6-11 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +13, +18 градусов, днем +24, +29 градусов.
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