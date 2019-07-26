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14:37, 26 июля 2019 497
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В субботу в Рязанской области потеплеет до +29 градусов. Прогноз погоды

В субботу в Рязанской области потеплеет до +29 градусов. Прогноз погоды

В субботу, 27 июля, в Рязанской области потеплеет до +29 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, в отдельных районах гроза. Ночью и утром местами туман.

Ветер северный, 6-11 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +13, +18 градусов, днем +24, +29 градусов.


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