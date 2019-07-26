Жители Рязанской области спасли односельчанку и ее дочь от пьяного мужчины с ножом

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В пятницу, 26 июля, на мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов следствия, руководитель следственного управления по Рязанской области Владимир Никешкин объявил благодарность двум жителям Шиловского района. Об этом сообщила
Жители Шиловского района Владимир Ивкин и Валерий Егоров спасли жизни двух человек. 8 мая 2019 года на их односельчанку и ее дочь с ножами напал бывший супруг последней, который был пьян.
На крики женщин откликнулся 80-летний Владимир Ивкин. Вместе с Егоровым они помогли соседкам, задержали злоумышленника и вызвали полицию.
Следственное управление будет ходатайствовать о награждении сельчан.
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