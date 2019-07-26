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12:02, 26 июля 2019 108
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В Тамбове пройдет митинг ко дню ВМФ

В Тамбове пройдет митинг ко дню ВМФ

В полседнее воскресенье июля на площади Соборной состоится митинг в честь дня Военно-морского флота. Об этом написал портал Go68.ru, ссылаясь на пресс-службу администрации Тамбова.

Торжество начнется 28 июля в 10:00 с поездки в Казанский мужской монастырь, где находится ковчег с частицей мощей праведного воина Федора Ушакова.

После этого, моряки, ветераны и представители общественности возложат цветы к памятнику Ушакова, расположенному на улице Советской, и к закладному камню «Морякам российским посвящается».

Фото с сайта администрации Тамбова


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