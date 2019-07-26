В Тамбове пройдет митинг ко дню ВМФ

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В полседнее воскресенье июля на площади Соборной состоится митинг в честь дня Военно-морского флота. Об этом написал
Торжество начнется 28 июля в 10:00 с поездки в Казанский мужской монастырь, где находится ковчег с частицей мощей праведного воина Федора Ушакова.
После этого, моряки, ветераны и представители общественности возложат цветы к памятнику Ушакова, расположенному на улице Советской, и к закладному камню «Морякам российским посвящается».
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