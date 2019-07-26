В понедельник холодную воду отключат на двух рязанских улицах

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В понедельник, 29 июля, холодную воду отключат на двух рязанских улицах. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе с 9:00 до 16:00 воды не будет в домах 1 /2, 2 корпус 1 по улице Братиславской, а также в домах 4, 6, 6-а, 8, 10, 12/2 по улице Чернышевского.
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