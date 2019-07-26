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12:01, 26 июля 2019 280
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В полиции прокомментировали видео с нападением подростков на мужчину в Канищеве

В полиции прокомментировали видео с нападением подростков на мужчину в Канищеве

В региональном управлении МВД прокомментировали инцидент, произошедший в Канищеве в среду, 24 июля. Ранее в соцсети появилось видео, автор которого утверждал, что группа подростков напала на мужчину и избила его.

Сообщение о драке поступило в дежурную часть отдела полиции по Московскому району примерно в 21:00 24 июля. Оперативникам сообщили, что во дворе дома 14 корпус 1 Интернациональная произошла ссора между 40-летним мужчиной и неизвестными.

На место выехали сотрудники полиции. По предварительной информации, пьяный мужчина сделал замечание молодым людям, в результате чего они поссорились.

Полиция начала проверку по факту произошедшего. В пресс-службе добавили, что заявлений ни от кого не поступало.


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