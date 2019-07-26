В полиции прокомментировали видео с нападением подростков на мужчину в Канищеве

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В региональном управлении МВД прокомментировали инцидент, произошедший в Канищеве в среду, 24 июля. Ранее в соцсети появилось
Сообщение о драке поступило в дежурную часть отдела полиции по Московскому району примерно в 21:00 24 июля. Оперативникам сообщили, что во дворе дома 14 корпус 1 Интернациональная произошла ссора между 40-летним мужчиной и неизвестными.
На место выехали сотрудники полиции. По предварительной информации, пьяный мужчина сделал замечание молодым людям, в результате чего они поссорились.
Полиция начала проверку по факту произошедшего. В пресс-службе добавили, что заявлений ни от кого не поступало.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.