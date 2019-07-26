В одной из владимирских больниц сменился главврач

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В городской больнице №7 сменился руководитель. Им стал Петр Бушуев, сообщает
Бушуев ранее занимал должность заместителя главврача Суздальской райбольницы. Общий стаж работы в системе здравоохранения насчитывает 7 лет.
Напомним, в начале августа в горбольнице №2 также
Фото владимирского минздрава
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