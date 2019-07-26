В Обнинске появилась скамейка с солнечными батареями

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Возле здания «Сбербанка» на улице Карла Маркса 4б появилась «умная» скамейка с солнечными батареями. Об этом пишет
Скамейка называется «Солнечное дерево Солис». С ее помощью можно запитать мобильные устройства через USB или по беспроводной зарядке.
«Конструкция стала подарком Обнинску ко дню города от Фонда „АТР АЭС“. Агентство городского развития — Обнинский бизнес инкубатор» подал на конкурс заявку по использованию альтернативных источников энергии в городской среде «Умный город» — «Эко-дерево», и этот проект победил", — написано в посте.
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