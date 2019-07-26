В Обнинске открыли стелу погибшим силовикам

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На проспекте Ленина рядом со зданием полиции открыли стелу «Героизм. Мужество. Честь». Монумент посвятили погибшим сотрудникам МВД и ФСБ, пишет
На торжество собрались силовики и ветераны, а также представители власти и общественных организаций.
«Эти люди в мирное время исполнили свой долг до конца. Они не думали о своем здоровье или жизни, когда совершали свой подвиг. Они давали присягу — и ее выполнили. Мы открываем памятник накануне Дня города, как знак уважения и признательности жителей города к подвигам сотрудников МВД», — подчеркнул глава администрации Владислав Шапша. После открытия стелы присутствующие возложили цветы.
Фото с сайта администрации Обнинска
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