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Фото: Издательство «Пресса»
В четверг, 25 июля, в Новомичуринске выбрали нового главу администрации. Большинство депутатов городского совета проголосовали за Сергея Кленушкина, пишет издательство «
«Уходящий в отставку глава Юрий Иванов пожелал своему преемнику терпения и здоровья, отметив, что предстоит серьезная, нелегкая работа», — говорится в сообщении.
Известно, что перед избранием Кленушкин был советником главы администрации Пронского района по антикоррупционной деятельности, а до этого почти 25 лет возглавлял районный отдел МВД.
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