В Моршанске столкнулись два «Рено», есть пострадавшие

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В Моршанске столкнулись две иномарки, есть пострадавшие В Моршанске столкнулись две иномарки. Об этом сообщил
По предварительной информации, ночью, 25 июля, на перекрестке улиц Ленина и Интернациональной 54-летний водитель Renault Duster ехал по второстепенной дороге и не пропустил Renault Sandero, который двигался по главной.
В результате аварии травмы получили 58-летняя пассажирка внедорожника и водитель хэтчбека.
Фото с сайта тамбовского УМВД
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