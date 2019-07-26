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10:44, 26 июля 2019 61
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В Мичуринской сквере из-за вандалов убрали фонари

В Мичуринской сквере из-за вандалов убрали фонари

В Мичуринском сквере убрали фонари. На отсутствие освещения пожаловался рязанский депутат, член партии «КПРФ» Денис Сидоров. Он обратился в мэрию с жалобой и опубликовал официальный ответ на своей странице «ВКонтакте».

В обращении к администрации депутат попросил разобраться в сложившейся ситуации и принять меры по установке фонарей в Мичуринском сквере.

В мэрии сообщили, что их убрали «в связи с вандальными действиями жителей города» и взамен установили прожектор.

«Для установки торшерных светильников необходимо разработать проектную документацию и выполнить строительство сетей наружного освещения. Дефицит средств городского бюджета не позволяет в полном объеме удовлетворить потребность в строительстве новых сетей наружного освещения и разработке проектов», — заявили в управлении благоустройства города.


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