В Калуге построят подземную парковку на почти девять тысяч мест

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В Правобережье построят подземную парковку на 8805 машин. Об этом написал
Встреча представителей городской власти с жителями ТОС «Кошелев» прошла в четверг, 26 июля.
В ней, помимо прочего, обсудили строительство нового торгово-развлекательного центра и подземной парковки районе улицы Фомушина. Последняя предусматривает четыре крытые автостоянки для постоянного и временного хранения машин.
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