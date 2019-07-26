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10:24, 26 июля 2019 90
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В Калуге из-за ремонта водопровода поменяется движение автобусов и троллейбусов

В Калуге из-за ремонта водопровода поменяется движение автобусов и троллейбусов

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В Калуге из-за ремонта водопровода на улицах Пушкина и Плеханова поменяется движение автобусов и троллейбусов. Об этом написал сайт горадминистрации.

Так, движение троллейбусов № 1, 2, и 3 по улицам Пушкина и Плеханова будет остановлено с 21:00 26 июля до 5:00 следующего дня.

Автобусы № 1, 2, и 44 будут работать до 23:00 часов вечера.


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