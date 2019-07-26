В Калуге из-за ремонта водопровода поменяется движение автобусов и троллейбусов

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В Калуге из-за ремонта водопровода на улицах Пушкина и Плеханова поменяется движение автобусов и троллейбусов. Об этом написал
Так, движение троллейбусов № 1, 2, и 3 по улицам Пушкина и Плеханова будет остановлено с 21:00 26 июля до 5:00 следующего дня.
Автобусы № 1, 2, и 44 будут работать до 23:00 часов вечера.
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