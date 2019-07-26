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Фото: Pixabay.com
Тульского предпринимателя осудили за взятку. Об этом сообщил
По версии следствия, в период с 25 апреля 2018 года по 1 ноября того же года 51-летний бизнесмен перевел денежные средства на банковскую карту в сумме 185 000 рублей за помощь в закупках медицинского оборудования.
Суд признал мужчину виновным по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, в крупном размере) в отношении и приговорил его к четырем годам лишения свободы 4 лет лишения свободы.
Кроме того, осужденному придется выплатить штраф в размере 370 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на срок 1 год 6 месяцев.
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