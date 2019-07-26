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14:58, 26 июля 2019 229
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ТНТ предложил рязанцам сыграть в гигантскую «Монополию» в честь Дня города

ТНТ предложил рязанцам сыграть в гигантскую «Монополию» в честь Дня города

Специально к 924-летию Рязани канал ТНТ подготовил развлекательную программу. Мероприятия проведут в субботу, 3 августа, на Лыбедском бульваре.

Гостей праздника ждут гигантская «Монополия», танцевальная лотерея и более 500 призов и подарков.

Каждый час, начиная с 13:00 до 20:00 ведущий будет проводить викторину и объявлять задание от канала ТНТ. Участники, которые выполнят задания, получат призы от партнеров события.

Также в программе праздника интерактивный аттракцион «Импровизация».

«Камера ТНТ выхватывает из толпы случайного гостя Дня города и выводит его изображение на экран. Там появится текст задания, которое человек должен выполнить, находясь в кадре. Какие именно задания ждут участников — большой секрет, все-таки импровизация — это экспромт, поэтому заранее готовиться не стоит», — сообщили организаторы.

Кроме того, на празднике будут работать фотозоны, аквагрим, шоу мыльных пузырей, бесплатная дегустация кофе и сладкой ваты.

С 14:00 до 16:00 на сцене выступят танцевальные коллективы «Созвездие добра» и «Поколение Dance» Евгения Осотина. В 20:00 начнется дискотека, которая продлится до 21:00.

Программу Дня города можно посмотреть здесь.


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