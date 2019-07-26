ТНТ предложил рязанцам сыграть в гигантскую «Монополию» в честь Дня города

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Специально к 924-летию Рязани канал ТНТ подготовил развлекательную программу. Мероприятия проведут в субботу, 3 августа, на Лыбедском бульваре.
Гостей праздника ждут гигантская «Монополия», танцевальная лотерея и более 500 призов и подарков.
Каждый час, начиная с 13:00 до 20:00 ведущий будет проводить викторину и объявлять задание от канала ТНТ. Участники, которые выполнят задания, получат призы от партнеров события.
Также в программе праздника интерактивный аттракцион «Импровизация».
«Камера ТНТ выхватывает из толпы случайного гостя Дня города и выводит его изображение на экран. Там появится текст задания, которое человек должен выполнить, находясь в кадре. Какие именно задания ждут участников — большой секрет, все-таки импровизация — это экспромт, поэтому заранее готовиться не стоит», — сообщили организаторы.
Кроме того, на празднике будут работать фотозоны, аквагрим, шоу мыльных пузырей, бесплатная дегустация кофе и сладкой ваты.
С 14:00 до 16:00 на сцене выступят танцевальные коллективы «Созвездие добра» и «Поколение Dance» Евгения Осотина. В 20:00 начнется дискотека, которая продлится до 21:00.
Программу Дня города можно посмотреть
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