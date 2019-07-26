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8:46, 26 июля 2019 602
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Рязанец на «БМВ» пересек двойную сплошную прямо перед машиной ДПС. Видео

Рязанец на «БМВ» пересек двойную сплошную прямо перед машиной ДПС. Видео

Рязанец на BMW пересек двойную сплошную на Солотчинском шоссе. Инцидент произошел в четверг, 25 июля. Запись с видеорегистратора опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани» «ВКонтакте».

Как видно на кадрах, сначала водитель остановился перед светофором, а затем выехал на «встречку» и развернулся. При этом он не заметил, что прямо за ним стояла машина ДПС.

Автоинспекторы сразу же двинулись за нарушителем.


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