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Рязанцам предложили проголосовать за символ города.
Варианты, которые наберут больше всего голосов, предложат властям при разработке проектов брендирования территорий.
Так, жителям региона предложили выбрать, что можно считать символом Рязани: ВДВ, Евпатия Коловрата, Сергея Есенина, фестиваль «Небо России», Олега Рязанского, Надежду Чумакову, Ивана Павлова или купола Успенского собора.
На момент публикации новости в голосовании лидирует вариант «Сергей Есенин», его выбрали 47,73% опрошенных.
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