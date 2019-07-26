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8:26, 26 июля 2019 950
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Рязанцам предложили проголосовать за символ города

Рязанцам предложили проголосовать за символ города

Рязанцам предложили проголосовать за символ города. Опрос проводят в группе ОНФ «ВКонтакте».

Варианты, которые наберут больше всего голосов, предложат властям при разработке проектов брендирования территорий.

Так, жителям региона предложили выбрать, что можно считать символом Рязани: ВДВ, Евпатия Коловрата, Сергея Есенина, фестиваль «Небо России», Олега Рязанского, Надежду Чумакову, Ивана Павлова или купола Успенского собора.

На момент публикации новости в голосовании лидирует вариант «Сергей Есенин», его выбрали 47,73% опрошенных.


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