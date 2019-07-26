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Рязанца с психическим расстройством осудили за серию краж. Ранее мужчину неоднократно привлекали к ответственности, он вел асоциальный образ жизни и злоупотреблял спиртным, сообщил
Известно, что с января по февраль 2019 года рязанец, находившийся на испытательном сроке, совершил четыре кражи, а также причинил легкий вред здоровью человека.
Злоумышленника признали виновным и с учетом смягчающих обстоятельств приговорили к двум с половиной годам колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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