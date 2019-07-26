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10:55, 26 июля 2019 419
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«Ростелеком» поддержал марафон по кроссфиту в Рязани

«Ростелеком» поддержал марафон по кроссфиту в Рязани

«Ростелеком» поддержал марафон EveryBodyFit, который прошел в рязанском Лесопарке 21 июля. Цифровой провайдер предоставил призы для победителей.

Воскресенье началось с шоу боевых искусств и уличных танцев. Организаторы марафона рассказали о лайфхаках по правильному питанию, а гости поучаствовали в спортивных конкурсах.

«Несмотря на то, что я готовлюсь к соревнованиям по карате, я приняла участие в марафоне и достигла поставленной цели. Я рада, что заняла первое место среди девушек. Это моя маленькая победа. Приятно удивили и призы: мне подарили портативную зарядку от „Ростелекома“. Удобно брать ее с собой и заряжать телефон на соревнованиях, которые часто длятся целый день», — поделилась Эвелина, победительница марафона среди девушек.

Директор рязанского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов отметил, что компания старается поддерживать большинство спортивных начинаний в регионе.

«Я рад, что у нас все больше молодежных проектов, направленных на популяризацию здорового образа жизни. Например, первый марафон по кроссфиту EveryBodyFit, который, надеюсь, станет ежегодным. „Ростелеком“ приготовил специальные призы для победителей: 4G модем, портативное зарядное устройство и промокод на бесплатную подписку „Для ценителей“ в сервисе Wink. Любимый сериал или фильм — отличное завершение дня после тяжелых физических нагрузок», — рассказал Карташов.

По его словам, пользователям Wink от «Ростелекома» доступны более 200 отечественных и зарубежных телеканалов, свыше 12 тысяч фильмов и сериалов, а также эксклюзивный контент онлайн-кинотеатра Amediateka Home of HBO. Сервис поддерживается на любых цифровых гаджетах: смартфонах, телевизорах Smart TV, планшетах и компьютерах.

Бесплатная опция «Управление просмотром» позволяет поставить передачу на паузу, повторить или перемотать эпизод, а также найти пропущенный фильм независимо от времени выхода в телевизионном эфире.

Для подключение мультимедийной платформы Wink нужно скачать приложение и зарегистрироваться на официальном портале сервиса.


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