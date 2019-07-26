При столкновении двух иномарок в Рязанской области пострадали шестеро, один погиб

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Около 3:00 четверга, 25 июля, на границе Путятинского и Шацкого районов произошла авария. Об этом пишет издательство «
По предварительной информации, на 336 километре трассы М-5 водитель Daewoo Nexia выехал на «встречку» и врезался в Chevrolet. В результате травмы получили семь человек, один из них скончался по дороге в больницу.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.