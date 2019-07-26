Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:23, 26 июля 2019 338
 0    0

После драки в тамбовском кафе умер хоккеист

После драки в тамбовском кафе умер хоккеист

Член Ночной хоккейной лиги 27-летний Никита Воропаев скончался в больнице после двухнедельной комы. Спортсмен впал в нее после драки в одном из тамбовских кафе, со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД, пишет ТАСС.

Как сообщили в ведомстве, драка произошла в субботу, 13 июля.

По предварительным данным, Воропаев вступился за девушку, получил несколько ударов в голову, при этом смог самостоятельно добраться до дома, где почувствовал себя плохо. В тот же вечер спортсмена госпитализировали с кровоизлиянием в мозг.

Оперативники возбудили уголовное дело по статье 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), а также нашли и задержали виновного.

Так как один из участников драки умер, дело направили в Следственный комитет для принятия процессуального решения.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Отвечает прокуратура. Могут ли врачи запретить посещать родственника в реанимации?

Отвечает прокуратура. Могут ли врачи запретить посещать родственника в реанимации?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:28, 14 июля 2019 21 269
Рязанская фигуристка Александра Трусова представит Европу на международном турнире 2
17:44, 13 июля 2019 19 702
Румынская теннисистка Симона Халеп разгромила Серену Уильямс в финале Уимблдона
16:15, 12 июля 2019 16 658
В Туле открыли мемориальную доску легендарной велогонщице Любови Кочетовой
22:12, 12 июля 2019 13 939
Штаб для поиска десятилетнего пропавшего мальчика открыли в Приокском
17:30, 16 июля 2019 13 063
Команда «Автоимпорта» представит Рязань на всероссийском этапе спартакиады трудящихся
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум