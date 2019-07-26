После драки в тамбовском кафе умер хоккеист

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Член Ночной хоккейной лиги 27-летний Никита Воропаев скончался в больнице после двухнедельной комы. Спортсмен впал в нее после драки в одном из тамбовских кафе, со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД, пишет
Как сообщили в ведомстве, драка произошла в субботу, 13 июля.
По предварительным данным, Воропаев вступился за девушку, получил несколько ударов в голову, при этом смог самостоятельно добраться до дома, где почувствовал себя плохо. В тот же вечер спортсмена госпитализировали с кровоизлиянием в мозг.
Оперативники возбудили уголовное дело по статье 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), а также нашли и задержали виновного.
Так как один из участников драки умер, дело направили в Следственный комитет для принятия процессуального решения.
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