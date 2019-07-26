«Помощь придет». Рязанцам напомнили правила безопасности при походе в лес

Пресс-служба регионального ГУ МЧС напомнила о правилах, которые необходимо соблюдать, если отправляетесь в лес. Рязанцев призвали не отпускать в лес одних пожилых людей и детей.

В ведомстве отметили, что перед походом необходимо предупредить родных и надеть яркую одежду со светоотражающими полосками.

С собой необходимо взять полностью заряженный телефон, бутылку воды, спички и фонарик. Людям с хроническими заболеваниями следует запастись лекарствами.

По словам сотрудников МЧС, лучше не уходить от знакомого маршрута, не «срезать угол» по незнакомой местности.

«Если вы поняли, что заблудились нужно остановиться, сесть и успокоиться. Возможно, это поможет вспомнить то место, где оставили машину или откуда заходили в лес», — говорится в сообщении.

Кроме того, рекомендуется прислушаться и пойти на звуки населенных пунктов или дорог.

Позвонить в экстренные службы можно, даже если на телефоне нет сети. «Звонить нужно сразу, как только вы поняли, что потерялись. Главное — не поддаваться панике, периодически подавать звуковые сигналы. И если вы самостоятельно не можете определить направление выхода, лучше оставаться на месте и быть готовым к ночевке. Помощь придет!» — отметили в пресс-службе.

Номера, по которым нужно звонить: «01», с мобильного «101», а также «112».