Полиция арестовала обвиняемого в убийстве женщины на детской площадке в Раменском

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Полиция арестовала мужчину, обвиняемого в убийстве женщины на детской площадке в Раменском. Об этом передает
Тридцатилетнему мужчине предъявили обвинение в убийстве.
Его заключили под стражу.
По версии следствия, в четверг, 25 июля, обвиняемый подошел к женщине на детской площадке и ударил ее ножом не менее 20 раз, после этого скрылась. Потерпевшая скончалась.
На допросе мужину признался в преступлении и раскаялся. Ранее он был судим за незаконный оборот оружия.
Видео убийства можно посмотреть по
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