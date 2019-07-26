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В Аненках пьяный калужанин сбил мотоциклиста. Об этом пишет
По информации полицейских, 27-летний водитель, двигался со стороны улицы Вишневского в сторону улицы Гагарина.
По предварительным данным, мужчина, находясь за рулем Mitsubishi Galant в состоянии алкгольного опьянения, сбил 30-летнего мотоциклиста на Honda, а затем врезался в «ГАЗель», ехавшую по соседней полосе.
В результате ДТП пострадали 30-летний мотоциклист и его пассажирка. Полицейские проводят проверку.
Фото с сайта калужского УМВД
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