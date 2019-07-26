День города в Рязани начнется с массовой зарядки и бесплатного десерта. Программа

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Празднование 924-летия Рязани, которое состоится в субботу, 3 августа, начнется с большой городской зарядки и бесплатного десерта. Об этом журналистам рассказала начальник управления культуры городской администрации Евгения Власова на пресс-конференции в пятницу, 26 июля.
Зарядка пройдет на площади Победы, в Лесопарке, парке Гагарина, ЦПКиО, Новопавловской роще (улица 5-линия), Вишневом саду (улица Песоченская) и сквере Скобелева. Акция пройдет при поддержке Федерации фитнеса, местных ТОСов и префектур.
Начало в 9 часов утра.
После массовой зарядки в Рязани состоится «Городской завтрак». В рамках акции кондитерские и рестораны пригласили всех желающих на бесплатный десерт. Акция продлится с 11:00 до 12:00.
Позавтракать рязанцы и гости города смогут в следующих заведениях:
В 12 часов в Торговом городке пройдет «Праздник рязанской кухни и ремесел». На нем горожане смогут поучаствовать в конкурсе частушек, пройтись по ярмарке ремесленников, посмотреть выступления народных коллективов и познакомиться с рецептами исконно рязанских блюд.
В 14 часов начнется фестиваль туристических маршрутов, в рамках которого пройдут бесплатные экскурсии по улицам города в 16-ти различных направлениях. Организаторы отметили, что для участия необходимо предварительно записаться по телефону 28-04-98. Длительность экскурсии — 1,5 часа.
В это же время (14:00) на улице Почтовой состоится «Фестиваль гостеприимства» и Хоровод дружбы с участием гостей из городов-побратимов. На празднике также планируется открытие обновленного Столба дружбы, на нем появится табличка, посвященная итальянскому городу Генуя.
В 15 часов в сквере имени Чумаковой (остановка «улица Вокзальная») пройдет Первый инклюзивный городской фестиваль. Евгения Власова отметила, что данная инициатива поступила в рамках конкурса общественных инициатив от людей с ограниченными возможностями.
В 15 и 16 часов сразу на нескольких городских площадках пройдет Парковый музыкальный пикник. Он охватит сквер Петрова (остановка «Дом Художника»), Александровский сквер, Лесопарк, парк Гагарина и Нижний городской парк у Филармонии.
В 17 часов на улице Почтовой у главного почтамта начнется фестиваль «Вернисаж в стиле Джаз», в рамках которого пройдет кинопоказ фильма «Мы из джаза» (в 20:30). Более подробно с его программой и участниками можно ознакомиться
В 19 часов на площади Ленина начнется дискотека «Танцуй, пока молодой!», выступят творческие коллективы из Рязани, Коломны (кавер-группа COVERGUNZ).
Завершится празднование Дня города концертом группы Mband и фейерверком в 22:00.
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