День города в Рязани начнется с массовой зарядки и бесплатного десерта. Программа

Празднование 924-летия Рязани, которое состоится в субботу, 3 августа, начнется с большой городской зарядки и бесплатного десерта. Об этом журналистам рассказала начальник управления культуры городской администрации Евгения Власова на пресс-конференции в пятницу, 26 июля.

Зарядка пройдет на площади Победы, в Лесопарке, парке Гагарина, ЦПКиО, Новопавловской роще (улица 5-линия), Вишневом саду (улица Песоченская) и сквере Скобелева. Акция пройдет при поддержке Федерации фитнеса, местных ТОСов и префектур.

Начало в 9 часов утра.

После массовой зарядки в Рязани состоится «Городской завтрак». В рамках акции кондитерские и рестораны пригласили всех желающих на бесплатный десерт. Акция продлится с 11:00 до 12:00.

Позавтракать рязанцы и гости города смогут в следующих заведениях:

Кондитерские «Римские каникулы», расположенные на улице Свободы, дом №56, в ТРЦ «Премьер», «Малина», «Виктория Плаза»;

«Эмиль Бонте» — улица Новоселов, дом №54, площадь Театральная, дом №4;

ресторан Chulan, кафе Cream Soda, «ПАРКовка», Humor Negro — улица Почтовая;

кофейня Bravos — улица Краснорядская, дом №3;

ресторан «Галеон» — ТЦ «Полетаевский»;

«Елки» — ТЦ «Аркада»;

«АРТ контраст» — Московское шоссе, дом №20.

В 12 часов в Торговом городке пройдет «Праздник рязанской кухни и ремесел». На нем горожане смогут поучаствовать в конкурсе частушек, пройтись по ярмарке ремесленников, посмотреть выступления народных коллективов и познакомиться с рецептами исконно рязанских блюд.

В 14 часов начнется фестиваль туристических маршрутов, в рамках которого пройдут бесплатные экскурсии по улицам города в 16-ти различных направлениях. Организаторы отметили, что для участия необходимо предварительно записаться по телефону 28-04-98. Длительность экскурсии — 1,5 часа.

В это же время (14:00) на улице Почтовой состоится «Фестиваль гостеприимства» и Хоровод дружбы с участием гостей из городов-побратимов. На празднике также планируется открытие обновленного Столба дружбы, на нем появится табличка, посвященная итальянскому городу Генуя.

В 15 часов в сквере имени Чумаковой (остановка «улица Вокзальная») пройдет Первый инклюзивный городской фестиваль. Евгения Власова отметила, что данная инициатива поступила в рамках конкурса общественных инициатив от людей с ограниченными возможностями.

В 15 и 16 часов сразу на нескольких городских площадках пройдет Парковый музыкальный пикник. Он охватит сквер Петрова (остановка «Дом Художника»), Александровский сквер, Лесопарк, парк Гагарина и Нижний городской парк у Филармонии.

В 17 часов на улице Почтовой у главного почтамта начнется фестиваль «Вернисаж в стиле Джаз», в рамках которого пройдет кинопоказ фильма «Мы из джаза» (в 20:30). Более подробно с его программой и участниками можно ознакомиться здесь .

В 19 часов на площади Ленина начнется дискотека «Танцуй, пока молодой!», выступят творческие коллективы из Рязани, Коломны (кавер-группа COVERGUNZ).

Завершится празднование Дня города концертом группы Mband и фейерверком в 22:00.