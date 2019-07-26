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Неизвестные обокрали автомобиль липецкого шоумена Вадима Фрумкина. Об этом пишет
Припаркованный у дома автомобиль мужчина обнаружил с разбитым стеклом с пассажирской стороны.
По словам пострадавшего, злоумышленники забрали неисправный видеорегистратор, тройник для зарядки гаджетов и два стакана.
«При этом детское кресло воришки забирать не стали. «Вот такое недоброе утро», — отметил Фрумкин.
Фото с портала LipetskMedia
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