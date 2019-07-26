Начальника управления энергетики и ЖКХ Рязани отстранили от должности

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Фото: Администрация Рязани
Начальника управления энергетики и ЖКХ Рязани Игоря Ковалева отстранили от должности. Об этом сообщил «
Ковалева подозревают в мошенничестве при строительстве детской «
В июне в его квартире
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Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.