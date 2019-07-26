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21:25, 26 июля 2019 144
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Начальника управления энергетики и ЖКХ Рязани отстранили от должности

Начальника управления энергетики и ЖКХ Рязани отстранили от должности

Фото: Администрация Рязани

Начальника управления энергетики и ЖКХ Рязани Игоря Ковалева отстранили от должности. Об этом сообщил «МК-Рязань».

Ковалева подозревают в мошенничестве при строительстве детской «площадки-призрака» в Лесопарке.

В июне в его квартире прошли обыски.


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