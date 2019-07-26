На Южном «Рено» сбил подростка на самокате

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Фото: УМВД по Рязанской области
В четверг, 25 июля, около дома №36 по улице Щорса произошло ДТП. Об этом сообщила
По предварительной информации, примерно в 14:00 Renault Duster под управлением 37-летнего рязанца сбил 14-летнюю девочку на самокате.
В результате пострадавшая получила травмы, ей оказали медпомощь.
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Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.