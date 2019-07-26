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19:42, 26 июля 2019 89
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На старинную брусчатку на улице Свободы начали укладывать асфальт

На старинную брусчатку на улице Свободы начали укладывать асфальт

В пятницу, 26 июля, на брусчатку, которую обнаружили при дорожном ремонте улицы Свободы, начали укладывать асфальт.

Брусчатку нашли под слоем старого асфальта. Выяснилось, что раньше улица Свободы почти полностью была вымощена камнем.

Как ранее рассказал директор научно-производственного центра «Рязанская археологическая экспедиция» Василий Конов, булыжное мощение активно использовали в Рязани до середины ХХ века. Он предположил, что каменная мостовая на Свободе датируется концом ХIХ — началом ХХ веков.


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