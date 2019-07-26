На следующей неделе в Рязанскую область придет похолодание. Прогноз погоды

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На следующей неделе в Рязанскую область придет похолодание. Об этом сообщил
В ночь на понедельник, 29 июля, похолодает до +12 градусов, ожидается небольшой дождь. Днем до +18 градусов, переменная облачность.
Во вторник ночью ожидается до +7 градусов. Днем переменная облачность и небольшой дождь и +17 градусов.
В ночь на среду, 31 июля, ожидается до +8 градусов. Днем +16 градусов, дождь.
Ночью в четверг, 1 августа, синоптики пообещали до +9 градусов, днем +18 градусов, облачно.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.