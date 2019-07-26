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13:01, 26 июля 2019 828
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На «Авито» прокомментировали сообщение о мошенниках, пойманных в Рязани

На «Авито» прокомментировали сообщение о мошенниках, пойманных в Рязани

На «Авито» прокомментировали сообщение о мошенниках, которых 25 июля задержали в Солотче. Известно, что банда цыган размещала на сайте объявления о продаже машины и обманом получали деньги от жителей России.

По словам руководителя отдела по борьбе с мошенничеством в «Авито» Натальи Юматовой, сервис ведет «непрерывную работу по выявлению мошенников и старается максимально обезопасить пользователей».

«Все объявления на сайте проходят модерацию и в случаях, когда обнаруживаются нарушения, они блокируются либо удаляются», — заявила Юматова.

При этом она напомнила, что один из самых эффективных методов борьбы с мошенниками — это предупреждение и порекомендовала пользователям сети ознакомиться с правилами безопасности при заключении сделок.

«Не стоит переводить деньги на счет незнакомого человека, так как есть вероятность, что после этого он перестанет выходить на связь. Прежде чем приобрести автомобиль, нужно встретиться с продавцом, чтобы лично посмотреть на товар. Если у пользователя появляются любые сомнения по поводу предложения, а собеседник настаивает на предоплате, лучше отказаться от сделки и поискать другие предложения, вызывающие больше доверия. Под объявлениями есть кнопка „Пожаловаться“, нажав которую, любой пользователь может заявить о мошеннических публикациях, отправив их на рассмотрение модератору», — заключила Юматова.


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