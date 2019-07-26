На «Авито» прокомментировали сообщение о мошенниках, пойманных в Рязани

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На «Авито» прокомментировали сообщение о мошенниках, которых 25 июля задержали в Солотче. Известно, что банда цыган размещала на сайте объявления о продаже машины и
По словам руководителя отдела по борьбе с мошенничеством в «Авито» Натальи Юматовой, сервис ведет «непрерывную работу по выявлению мошенников и старается максимально обезопасить пользователей».
«Все объявления на сайте проходят модерацию и в случаях, когда обнаруживаются нарушения, они блокируются либо удаляются», — заявила Юматова.
При этом она напомнила, что один из самых эффективных методов борьбы с мошенниками — это предупреждение и порекомендовала пользователям сети ознакомиться
«Не стоит переводить деньги на счет незнакомого человека, так как есть вероятность, что после этого он перестанет выходить на связь. Прежде чем приобрести автомобиль, нужно встретиться с продавцом, чтобы лично посмотреть на товар. Если у пользователя появляются любые сомнения по поводу предложения, а собеседник настаивает на предоплате, лучше отказаться от сделки и поискать другие предложения, вызывающие больше доверия. Под объявлениями есть кнопка „Пожаловаться“, нажав которую, любой пользователь может заявить о мошеннических публикациях, отправив их на рассмотрение модератору», — заключила Юматова.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа следующей неделе в Рязанскую область придет похолодание. Прогноз погоды
|
cледующая новость →Дни ВМФ, ВДВ и ВВС. В Липецке готовятся к профессиональным праздникам росийских военных
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.