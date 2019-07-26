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19:58, 26 июля 2019 130
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Москвича осудили за смертельное ДТП в Путятинском районе

Москвича осудили за смертельное ДТП в Путятинском районе

В Рязанской области рассмотрели уголовное дело в отношении 84-летнего москвича, устроившего смертельное ДТП в Путятинском районе. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

ДТП произошло 12 июля 2017 года. Житель Москвы за рулем Mitsubishi Pajero ехал в направлении столицы по трассе М-5. Во время движения он невнимательно следил за обстановкой на дороге.

Двигаясь со скоростью примерно 60-70 километров в час на 307 километре трассы вне населенного пункта водитель не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем Honda.

В ДТП погибла 28-летняя пассажирка Honda, водитель получил серьезные травмы.

Мужчину, виновного в аварии, признали виновным по части 3 статьи 264 УК РФ и назначили лишение свободы сроком на один год в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года.


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