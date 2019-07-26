Москвича осудили за смертельное ДТП в Путятинском районе

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязанской области рассмотрели уголовное дело в отношении 84-летнего москвича, устроившего
ДТП
Двигаясь со скоростью примерно 60-70 километров в час на 307 километре трассы вне населенного пункта водитель не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем Honda.
В ДТП погибла 28-летняя пассажирка Honda, водитель получил серьезные травмы.
Мужчину, виновного в аварии, признали виновным по части 3 статьи 264 УК РФ и назначили лишение свободы сроком на один год в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →На старинную брусчатку на улице Свободы начали укладывать асфальт
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.