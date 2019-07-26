Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 28-29 июля

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В Рязани проходят представления «
Государственный музей-заповедник Сергея Есенина 27 июля отмечает свой
В клубе Svoboda 27 июля состоится концерт, посвященный дню рождения
В ЦПКиО 28 июля пройдет выступление группы «
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
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Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.