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14:27, 26 июля 2019 816
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Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 28-29 июля

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 28-29 июля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В Рязани проходят представления «Цирка на воде» «Остров сокровищ». На время шоу-программы манеж превращается в огромное озеро с 15-метровыми фонтанами и каскадами водопадов.

Государственный музей-заповедник Сергея Есенина 27 июля отмечает свой день рождения праздничным концертом и тематическими выставками.

В клубе Svoboda 27 июля состоится концерт, посвященный дню рождения Юрия Хоя — лидера группы «Сектор Газа». На Лыбедском бульваре 27 июля в рамках проекта «Арт-субботник» пройдет концерт «Электропарк».

В ЦПКиО 28 июля пройдет выступление группы «Балалайка-62» с концертной программой «На завалинке».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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