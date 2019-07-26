Комсомольский парк благоустроят в следующем году

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В 2020 году в Рязани благоустроят Комсомольский парк. Об этом сообщил
В четверг, 25 июля, и.о. главы мэрии Елена Сорокина провела личный прием граждан. На встрече горожане подняли вопрос о благоустройстве Комсомольского парка.
Рязанцам пояснили, что в программу по благоустройству общественных пространств парк включат в 2020 году. Там планируют установить дополнительные лавочки, урны, дополнительное уличное освещение, высадить растения.
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