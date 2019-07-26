Калужский суд рассмотрит дело о гибели рабочего чугунолитейного завода

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Год назад в Людинове на чугунолитейном заводе погиб рабочий. О том, как проходило расследование этого дела,
По версии следствия, 12 июля 2018 года около 22:00 в формовочной линии застряла отливка. Формовщик зашел за защитное ограждение и под руководством находившегося в технической зоне мастера кокильно-заливочного участка стал устранять неисправность. В этот момент сработала площадка приема форм и зажала работника. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Мужчину обвиняют по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Ему грозит до четырех лет колонии. В ближайшее время дело начнёт рассматривать суд.
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