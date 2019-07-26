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Калужанин заплатит штраф за смерть застрелившегося брата. Об этом сообщил
Следствием и судом установлено, что в 2016 году 24-летний мужчина, получив разрешение на хранение и ношение оружия приобрел двуствольное охотничье ружье 12-го калибра марки Иж-43 и патроны к нему.
Нарушив закон, он хранил ружье и патроны хранились не в запираемом на замок сейфе, а под диваном в ящике для белья в квартире, где помимо самого обвиняемого проживали его супруга и 17-летний брат.
Так, в результате небрежного отношения владельца оружия и несоблюдения правил его хранения 5 ноября 2018 года брат обвиняемого взял ружье и выстрелил себе в голову. От полученного огнестрельного ранения подросток скончался на месте.
Суд лишил мужчину права на хранение и ношение оружия, а также назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.
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