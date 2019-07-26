Двое мужчин убили владимировчанку из-за двух с половиной тысяч рублей

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Фото: Pixabay.com
Во Владимире двое мужчин убили пенсионерку из-за двух с половиной тысяч рублей. Об этом пишет
По версии следователей, внучка погибшей пенсионерки встречалась с 22-летним молодым человеком. Он и его друг попросили девушку занять у бабушки двадцать тысяч рублей, но та отказала, засомневавшись, что ей вернут деньги.
В ведомстве отметили, что пожилая женщина знала обоих молодых людей, которые иногда бывали в гостях. Кроме того, в квартире убитой периодически пропадали ценные вещи, и пенсионерка подозревала, что их забирали внучкины приятели.
После отказа дать денег, 23 июля 2019 года «заемщики» пришли к старушке, открыв дверь ключом, который им дала внучка. После того, как им не удалось договориться, злоумышленники сначала избили бабушку ножкой от табурета, а затем задушили. В итоге она скончалась на месте преступления от полученных травм. Обвиняемые обнаружили в квартире две с половиной тысячи рублей и скрылись.
На следующий день приятель девушки вернулся в квартиру и сам сообщил о произошедшем в полицию.
Следователи занимаются сбором доказательств и планируют возбудить уголовное дело по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)
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