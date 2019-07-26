ЦБ вновь снизил ключевую ставку

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Центробанк снизил на 25 базисных пунктов, до 7,25% годовых. Об этом сообщил
В ЦБ отметили, что в дальнейшем показатель могут вновь снизить.
«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в начале 2020 года», — говорится в сообщении.
Это уже второе снижение ставки за год. В июне показатель
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.