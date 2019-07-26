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16:24, 26 июля 2019 169
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Больница №10 получит 23 миллиона на ремонт

Больница №10 получит 23 миллиона на ремонт

На ремонт рязанской больницы №10 выделят 23 миллиона рублей. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Средства выделят из бюджета области. 11,9 млн направят на ремонт поликлиники, которая рассчитана на 800 посещений в смену и обслуживает порядка 57 тысяч человек.

В больнице планируют заменить сантехнику, привести в порядок полы, стены, окна, потолки, двери и входные группы.

Также косметический ремонт ждет терапевтическое, неврологическое, детское инфекционное отделения стационара, и филиал поликлиники в Дягилеве, где установят энергосберегающие светильники.


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