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В Рязани открылся новый пункт КВЦ. Об этом сообщил
Новый пункт приема платежей открылся по адресу: улица Крупской, дом №19.
Режим работы пункта приема платежей:
Новый пункт приема платежей заменит два устаревших на улице Новаторов, дом № 2 корпус 7, улице Мервинская, дом №50а.
В пункте приема платежей работают специалисты МП «КВЦ», МУП «РМПТС», МП «Водоканал города Рязани» и ООО «РГМЭК» по вопросам начисления и оплаты за коммунальные услуги.
Режим работы специалистов:
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