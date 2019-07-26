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19:25, 26 июля 2019 175
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В Рязани открылся новый пункт КВЦ

В Рязани открылся новый пункт КВЦ

В Рязани открылся новый пункт КВЦ. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Новый пункт приема платежей открылся по адресу: улица Крупской, дом №19.

Режим работы пункта приема платежей:

  • с понедельника по пятницу: с 8:30 до 18:00;
  • суббота: с 9:00 до 16:00;
  • воскресенье: выходной.

Новый пункт приема платежей заменит два устаревших на улице Новаторов, дом № 2 корпус 7, улице Мервинская, дом №50а.

В пункте приема платежей работают специалисты МП «КВЦ», МУП «РМПТС», МП «Водоканал города Рязани» и ООО «РГМЭК» по вопросам начисления и оплаты за коммунальные услуги.

Режим работы специалистов:

  • с понедельника по четверг: с 8:30 до 17.30 (обед с 13:00 до 13:45);
  • пятница: 8:30 до 16:15 (обед с 13:00 до 13:45);
  • суббота, воскресенье: выходной.

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