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11:24, 25 июля 2019 109
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Владимирский суд вынес приговор охраннику, убившему друга из ружья

Владимирский суд вынес приговор охраннику, убившему друга из ружья

Фото: Pixabay.com

В четверг 25, июля, Фрунзенский райсуд Владимира признал 57-летнего сотрудника частного охранного предприятия виновным в убийстве по неосторожности. Охранник выстрелил в знакомого из ружья. Об этом пишет сайт start33.ru.

По материалам уголовного дела, 4 марта 2019 года фигурант находился на даче, где встретил своего приятеля. Мужчины разговорились, а затем распили спиртные напитки. Как позже рассказал следователям осужденный, он решил похвастаться собутыльнику двуствольным ружьем, которое хранил в заряженном виде под кроватью в целях самообороны. Действуя небрежно, хозяин нажал на спусковой крючок.

Потерпевшего с пулей 16-го калибра в груди осужденный уложил на сани, приволок к посту охраны очистных сооружений и вызвал «скорую». Спустя несколько часов 56-летний мужчина умер в больнице. «Охранник» во время следствия полностью признал вину, раскаялся в содеянном, принес извинения родным погибшего и согласился на рассмотрение дела в особом порядке.

Суд приговорил мужчину к 15 годам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Семья погибшего заявила гражданский иск на 300 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.


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